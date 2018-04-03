Роналду отметился шедевральным голом в воротах Буффона

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отметился шедевральным голом в воротах голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Отметим, что этот гол стал вторым для португальца в матче.

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