Роналду отметился шедевральным голом в воротах Буффона

Теги криштиану роналдуджанлуиджи буффонреал мадридювентус

Роналду отметился шедевральным голом в воротах БуффонаФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отметился шедевральным голом в воротах голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Отметим, что этот гол стал вторым для португальца в матче.

Не пропустите: Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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Троглодит

Шикарный гол.

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