Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины"

Теги реал мадридфиорентинакриштиану роналду

Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в матче за кубок Сантьяго Бернабеу отметился великолепным голом в ворота итальянской "Фиорентины". Смотрите, что сделал португалец.

Напомним, Роналду хочет видеть в "Реале" защитника ПСЖ

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