Роналду отметился великолепным голом в ворота "Фиорентины"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в матче за кубок Сантьяго Бернабеу отметился великолепным голом в ворота итальянской "Фиорентины". Смотрите, что сделал португалец.

Напомним, Роналду хочет видеть в "Реале" защитника ПСЖ.