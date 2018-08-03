Роналду отписался от аккаунта "Реала" в инстаграме

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отписался от аккаунта мадридского "Реала" в инстаграме, сообщает Marca.

Напомним, что 33-летний португалец провёл в королевском клубе 9 сезонов, а текущим летом за 112 миллионов евро присоединился к "бьянконери".

Скорее всего, поступок Роналду связан с конфликтом между ним и президентом "Реала" Флорентино Пересом. Поскольку на своих бывших одноклубников, а также экс-тренеров Карло Анчелотти и Зинедина Зидана форвард по-прежнему подписан.

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