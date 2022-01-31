Роналду отписался от Гринвуда в Instagram
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отписался от одноклубника Мэйсона Гринвуда в Instagram, сообщает Daily Mail.
Причиной стало обвинение Гринвуда в изнасиловании и избиении своей девушки Хэрриет Робсон. Напомним, что Робсон выложила несколько своих фотографий с синяками и кровоподтеками. По ее словам, телесные повреждения ей нанес именно Гринвуд.
Кроме того, от Гринвуда в соцсетях также отписались Поль Погба, Давид де Хеа, Маркус Рэшфорд, Фред, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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