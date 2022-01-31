Роналду отписался от Гринвуда в Instagram

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отписался от одноклубника Мэйсона Гринвуда в Instagram, сообщает Daily Mail.

Причиной стало обвинение Гринвуда в изнасиловании и избиении своей девушки Хэрриет Робсон. Напомним, что Робсон выложила несколько своих фотографий с синяками и кровоподтеками. По ее словам, телесные повреждения ей нанес именно Гринвуд.

Кроме того, от Гринвуда в соцсетях также отписались Поль Погба, Давид де Хеа, Маркус Рэшфорд, Фред, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани.

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