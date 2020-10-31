Роналду отправится с "Ювентусом" на матч со "Специей"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет принять участие в воскресном матче со "Специей".

"Он в порядке. Криштиану занимался дома, хотя это не то же самое, что тренировки на поле. Не думаю, что он выйдет в стартовом составе, но он важный футболист и отправится с нами", - цитирует главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло официальный твиттер клуба.

Напомним, что звёздный португалец только вылечился от коронавируса, из-за которого он пропустил четыре игры.

Ранее сообщалось, что 35-летнего Роналду до сих пор не допустили к тренировочному процессу. Ему разрешат работать с командой только после того, как он сдаст второй отрицательный тест на COVID-19.

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