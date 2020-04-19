Роналду отпраздновал день рождения племянницы во время карантина

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Роналду отпраздновал день рождения племянницы во время карантина

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду во время карантина отметил день рождения своей племянницы. Об этом сообщает Antena 3

Празднование проходило в доме футболиста. Поздравить девочку пришли около 18 человек. Среди присутствовавших была и мать португальца, которая недавно восстановилась после инсульта, перенесенного в марте.

Отметим, что на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, Роналду находится в родном городе Медейра.

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