Роналду отпраздновал день рождения племянницы во время карантина
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду во время карантина отметил день рождения своей племянницы. Об этом сообщает Antena 3
Празднование проходило в доме футболиста. Поздравить девочку пришли около 18 человек. Среди присутствовавших была и мать португальца, которая недавно восстановилась после инсульта, перенесенного в марте.
Отметим, что на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, Роналду находится в родном городе Медейра.
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|Команда
|М
|О
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|Бенфика
|24
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|24
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|Витория Гимарайнш
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|ФК Фамаликао
|24
|37
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|Морейренсе ФК
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|24
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|Санта-Клара
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|Боавишта
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|Витория Сетубал
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|Белененсиш
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|15
|Маритиму
|24
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|Портимоненсе
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