Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с достижением отметки в 100 побед в составе национальной команды.

"Рад достичь очередной исторической отметки в составе сборной", - написал 35-летний футболист в твиттере.

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país!

° Ó ! pic.twitter.com/F7wK9wMKnT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 11, 2020

Роналду выиграл 100 из 168 матчей при 26 ничьих и 42 поражениях. Сам форвард забил 102 гола и сделал 40 ассистов.

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