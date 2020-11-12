Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии

Теги португалиякриштиану роналду

Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с достижением отметки в 100 побед в составе национальной команды.

"Рад достичь очередной исторической отметки в составе сборной", - написал 35-летний футболист в твиттере.

Роналду выиграл 100 из 168 матчей при 26 ничьих и 42 поражениях. Сам форвард забил 102 гола и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. | http://soccernews.ru
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Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

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