Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду философски отнесся к тому, что он занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Терпение и настойчивость являются двумя характеристиками, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня велико, началось с малого. Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет", - написал Роналду в своем Instagram.

34-летний португалец набрал 36 баллов в голосовании, уступив голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку (38) и португальскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (38).

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