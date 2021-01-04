Роналду отреагировал на достижение отметки в 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 250 млн подписчиков в Instagram.

"250 миллионов! Это невероятное число! Спасибо всем, вы часть этого пути! - написал Роналду.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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