Роналду отреагировал на достижение отметки в 750 голов в карьере

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Роналду отреагировал на достижение отметки в 750 голов в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался по поводу своего очередного бомбардирского достижения.

Напомним, что звёздному португальцу покорилась отметка в 750 голов за карьеру.

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне добиться этого потрясающего результата. Спасибо всем моим преданным соперникам - вы ежедневно заставляли меня работать всё усерднее и усерднее", - написал Роналду в твиттере.

450 раз форвард отличился в составе мадридского "Реала", 118 - в "Манчестер Юнайтед", 75 - в "Ювентусе", 5 - в "Спортинге", ещё 102 мяча он забил за сборную Португалии.

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