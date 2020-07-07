Роналду отреагировал на фото Джорджины в купальнике

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил комментарий под постом своей невесты Джорджины Родригес в инстаграме.

На выходных девушка опубликовала новое фото в купальнике, подписав его: "Эти глаза я положила на любовь всей моей жизни".

"Самая красивая женщина на Земле", - написал звёздный португалец в ответ.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 38 матчей за "Ювентус", забил 29 голов и сделал 7 ассистов.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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