Роналду отреагировал на известие о смерти Марадоны

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.

"Я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением. Один является одним из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт", – написал Роналду в своем Twitter, прикрепив совместную фотографию с Марадоной.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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