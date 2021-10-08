Роналду отреагировал на награду лучшему игроку сентября в АПЛ

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Роналду отреагировал на награду лучшему игроку сентября в АПЛ

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался по поводу того, что его выбрали лучшим футболистом АПЛ по итогам сентября.

"Горжусь тем, что меня признали игроком месяца в АПЛ среди множества классных футболистов. Спасибо моим партнёрам по команде, без них я не справился бы. Давайте продолжим усердно работать, и результаты придут", - написал 36-летний португалец в инстаграме.

В борьбе за награду звёздный нападающий обошёл Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

В прошлом месяце Роналду забил 3 гола в 3 матчах АПЛ.

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