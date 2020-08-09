Роналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника "Ювентуса" 



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду положительно отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост главного тренера туринского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Роналду доволен решением руководства итальянского клуба, которое назначило столь титулованного игрока.

Напомним, что Пирло сменил в "Ювентусе" уволенного Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии, но вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл в финале Кубка Италии и в матче за Суперкубок Италии.

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