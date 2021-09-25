Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (0:1).

"Это лишь начало, но в таком сильном чемпионате, как АПЛ, на счету каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, собраться и продемонстрировать свою истинную силу", – написал Роналду в своем инстаграме.

Стоит отметить, что 36-летний Роналду в этом матче впервые ушел с поля без гола после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

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