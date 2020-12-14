Роналду отреагировал на пикантное фото Джорджины в инстаграме

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Роналду отреагировал на пикантное фото Джорджины в инстаграме

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил комментарий под последним постом своей девушки Джорджины Родригес в инстаграме.

Напомним, что модель выложила две фотографии, на которых она в красном белье на фоне рождественской ёлки.

"Mammamia", - отреагировал португалец, добавив следом ещё один комментарий с эмодзи в виде сердец.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

Не пропустите: У Роналду 98 голевых действий в первых 100 матчах за "Ювентус". | http://soccernews.ru
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