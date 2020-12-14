Роналду отреагировал на пикантное фото Джорджины в инстаграме
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил комментарий под последним постом своей девушки Джорджины Родригес в инстаграме.
Напомним, что модель выложила две фотографии, на которых она в красном белье на фоне рождественской ёлки.
"Mammamia", - отреагировал португалец, добавив следом ещё один комментарий с эмодзи в виде сердец.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
Не пропустите: У Роналду 98 голевых действий в первых 100 матчах за "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Интер Милан
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|26
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|Рома
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17