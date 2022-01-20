Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Брентфордом"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду посвятил пост в соцсетях победе своей команды над "Брентфордом" в перенесённом матче 17-го тура АПЛ.

"Красные дьяволы" выиграли со счётом 3:1. Португалец не забил и был заменён на 71-й минуте. Уходя с поля, он отшвырнул выданную ему куртку, но спустя несколько секунд всё же надел её.

"Три важных очка! Молодцы, парни", - написал 36-летний футболист после игры.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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