Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Лидсом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (4:2).

"Очень важная победа в АПЛ перед тем, как мы сфокусируемся на Лиге чемпионов и отправимся в Мадрид", — написал Роналду в своем инстаграме.

Напомним, что 23 февраля "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с мадридским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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