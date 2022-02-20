Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Лидсом"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (4:2).
"Очень важная победа в АПЛ перед тем, как мы сфокусируемся на Лиге чемпионов и отправимся в Мадрид", — написал Роналду в своем инстаграме.
Напомним, что 23 февраля "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с мадридским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду забил 1 гол в последних 8 матчах за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18