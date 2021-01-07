Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" над "Миланом"

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Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" над "Миланом"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над "Миланом".

"Старая синьора" обыграла "россонери" на выезде со счётом 3:1. Португалец в этом матче голов не забивал.

"Поздравляю ребят с очередной важной победой! Продолжаем в том же духе", – написал Роналду в инстаграме, прикрепив несколько фото с игры.

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