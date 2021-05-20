Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в Кубке Италии

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в Кубке Италии.

Напомним, что в финале турнира "старая синьора" взяла верх над "Аталантой" (2:1).

"Очень рад выиграть очередной титул, выступая за этот великий клуб. Вперёд, "Ювентус", до самого конца", - написал португалец в инстаграме, прикрепив два фото с трофеем.

Стоит отметить, что для 36-летнего Роналду это первый в карьере Кубок Италии. Он смог выиграть его только с третьей попытки.

Не пропустите: Буффон выиграл Кубок Италии в трех разных десятилетиях. | http://soccernews.ru