Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в матче с "Лацио"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу туринского клуба в матче 26-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио" (3:1).

"Отличная победа! Продолжайте в том же духе, ребята", – написал Роналду в своем Instagram.

Роналду вышел на поле на 69-й минуте и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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