Роналду отреагировал на поражение от "Атлетико" покупкой нового дорогостоящего авто

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду интересным образом отреагировал на поражение от "Атлетико" (0:2) в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Corriere della Sera, португалец после игры отправился в автосалон, где приобрел новый Rolls Royce Cullina стоимостью в 400 тысяч евро.

Отмечается, что на авто установлен специальный номер 007.

В этом сезоне Роналду провел 33 поединка, забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

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