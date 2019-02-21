Роналду отреагировал на поражение от "Атлетико" в соцсетях

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал в соцсетях на поражение своей команды от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это был тяжёлый вечер. Давайте верить", - написал 34-летний португалец в своём инстаграме, прикрепив фотографию стартового состава "старой синьоры" на проигранный поединок.

Напомним, что ответный матч между "Ювентусом" и "Атлетико" состоится 12 марта в Турине.

Ранее "бьянконери" никогда не проходили дальше в плей-офф еврокубков, уступая 0:2 в первой встрече.

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