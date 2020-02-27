Роналду отреагировал на поражение от "Лиона"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона", в котором его команда уступила со счётом 0:1.

"Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня, но матчи Лиги Чемпионов всегда тяжёлые. У нас есть 90 минут в Турине, чтобы отыграться. Уверены, что пройдём дальше в этом соревновании", - написал португалец в инстаграме.

Ответная игра между "Ювентусом" и "Лионом" состоится 17 марта.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл за "старую синьору" 31 матч, забил 25 голов и сделал 3 ассиста.

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