Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2).

"Это не тот результат, который мы хотели получить, но теперь пора восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!" - написал Роналду в своем инстаграме.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с испанским "Вильярреалом". Матч состоится 29 сентября.

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