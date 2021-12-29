Роналду отреагировал на вручение ему награды лучшему бомбардиру всех времен

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вручение ему приза лучшему бомбардиру всех времен по версии Globe Soccer Awards. Торжественная церемония состоялась в Дубаи.

"Гала-концерт Dubai Globe Soccer Gala уже стал одним из важнейших спортивных событий в мире. Получить награду лучшему бомбардиру всех времени – еще одна мечта. Спасибо, Дубай! Надеюсь скоро увидеть тебя!" – написал Роналду в инстаграме.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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