Роналду отреагировал на выход "Ювентуса" в финал Кубка Италии

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с выходом своей команды в финал Кубка Италии.

Напомним, что "старая синьора" накануне дома сыграла вничью с "Миланом" (0:0) и по сумме двух встреч пробилась в решающий матч турнира. Сам португалец в первом тайме не реализовал пенальти.

"Рестарт был другим, но мы достигли своей цели. Рим, мы идём", - написал Роналду в своём инстаграме.

В финале Кубка Италии "Ювентус" сыграет с победителем пары "Интер" - "Наполи".

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