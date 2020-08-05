Роналду отреагировал на завершение карьеры Касильяса

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал решение экс-голкипера "Реала" Икер Касильяса завершить карьеру.

"Горд тем, что мы разделили великие моменты", - написал португалец в своем инстаграме.

Напомним, что оба футболиста выступали за "Реал" с 2009 по 2015 год. За это время они выигрывали Примеру, Лигу Чемпионов, а также кубок и суперкубок страны.

Последним клубом Касильяса был "Порту", за который он выступал с 2015 года. В прошлом году 39-летний испанец перенес инфаркт на тренировке.

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