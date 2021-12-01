Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал пост своего фаната, который прокомментировал вручение "Золотого мяча" форварду ПСЖ Лионелю Месси, а также высказался о шестом месте португальца в голосовании за награду.
"Роналду в этом году выиграл Кубок и Суперкубок Италии, стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, "Ювентуса" в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Стал лучшим бомбардиром в истории по количеству голов в официальных матчах, лучшим бомбардиром в истории сборных, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории чемпионатов Европы.
У Роналду 43 гола за год, шесть мячей в пяти матчах Лиги чемпионов. Этот парень продолжает удивлять мир, невзирая на свой возраст. И они поставили этого парня на шестое место. Вы думаете, что пять игроков были лучшего него в 2021 году? Ни в коем случае. Роналду вполне мог бы бороться за награду с Левандовски, это была бы отличная битва.
Но в итоге "Золотой мяч" достался Месси, который выиграл с "Барселоной" только Кубок Испании, не забивает голы в ворота "Реала" с того момента, как клуб покинул Роналду, пропадает в важнейших матчах, выиграл Кубок Америки, который проводится почти каждый год, но не забил ни в финале, ни в полуфинале, а также проводит слабый сезон за ПСЖ.
Роналду для завоевания "Золотого мяча" нужно быть лучше, чем Месси на 300 процентов. А вот Месси достаточно провести скромный сезон и они найдут способ вручить ему награду. Это грабеж, грязь и позор. Каждый, кто умен, понимает, кто на самом деле должен был получить "Золотой мяч". Роналду всегда будет лучшим в истории!" - написал фанат в в инстаграме cr7.o_lendario.
"Факт", - написал Роналду в комментариях.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17