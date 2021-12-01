Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал пост своего фаната, который прокомментировал вручение "Золотого мяча" форварду ПСЖ Лионелю Месси, а также высказался о шестом месте португальца в голосовании за награду.

"Роналду в этом году выиграл Кубок и Суперкубок Италии, стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, "Ювентуса" в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Стал лучшим бомбардиром в истории по количеству голов в официальных матчах, лучшим бомбардиром в истории сборных, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории чемпионатов Европы.

У Роналду 43 гола за год, шесть мячей в пяти матчах Лиги чемпионов. Этот парень продолжает удивлять мир, невзирая на свой возраст. И они поставили этого парня на шестое место. Вы думаете, что пять игроков были лучшего него в 2021 году? Ни в коем случае. Роналду вполне мог бы бороться за награду с Левандовски, это была бы отличная битва.

Но в итоге "Золотой мяч" достался Месси, который выиграл с "Барселоной" только Кубок Испании, не забивает голы в ворота "Реала" с того момента, как клуб покинул Роналду, пропадает в важнейших матчах, выиграл Кубок Америки, который проводится почти каждый год, но не забил ни в финале, ни в полуфинале, а также проводит слабый сезон за ПСЖ.

Роналду для завоевания "Золотого мяча" нужно быть лучше, чем Месси на 300 процентов. А вот Месси достаточно провести скромный сезон и они найдут способ вручить ему награду. Это грабеж, грязь и позор. Каждый, кто умен, понимает, кто на самом деле должен был получить "Золотой мяч". Роналду всегда будет лучшим в истории!" - написал фанат в в инстаграме cr7.o_lendario.

"Факт", - написал Роналду в комментариях.

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