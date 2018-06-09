Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отведал русский каравай на базе в Подмосковье.

Действующих чемпионов Европы угощали хлебом-солью и лидер "Реала" одним из первых решил его попробовать.

Видео: Роналду отведал русский каравай

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