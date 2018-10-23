Роналду ответил Иско

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Роналду ответил Иско

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил полузащитнику мадридского "Реала" Иско, который ранее заявил, что королевскому клубу не стоит переживать из-за ухода португальца.

"Я согласен с Иско. Не стоит плакать из-за моего ухода. Кризис в "Реале"? Сейчас не лучший момент, чтобы комментировать их игру" - приводит слова 33-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, что после ухода Роналду "Реал" выдал свой худший старт в чемпионате Испании, а вот "Ювентус", куда перешёл бомбардир, напротив блестяще начал новый сезон. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Джамбон

Роналду пидор и эгоист,это не его слова

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