Роналду ответил на обвинения министра спорта Италии

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на вчерашнее заявление министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

Напомним, что представитель правительства обвинил звёздного португальца в нарушении медицинского протокола, поскольку тот, будучи заражённым коронавирусом, перемещался между странами.

"Я вернулся из Португалии, соблюдая все правила. Мы приехали на машине скорой помощи и ни с кем не контактировали даже в Турине. Сейчас я постоянно нахожусь дома. Чтобы убить время, решил позагорать. Я соблюдаю протокол и не нарушал его. Всё сказанное министром - ложь", - приводит слова Роналду Football Italia.

COVID-19 в организме 35-летнего нападающего обнаружили в расположении сборной Португалии в минувший вторник. Болезнь у него протекает бессимптомно.

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