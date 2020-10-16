Роналду ответил на обвинения министра спорта Италии
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на вчерашнее заявление министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.
Напомним, что представитель правительства обвинил звёздного португальца в нарушении медицинского протокола, поскольку тот, будучи заражённым коронавирусом, перемещался между странами.
"Я вернулся из Португалии, соблюдая все правила. Мы приехали на машине скорой помощи и ни с кем не контактировали даже в Турине. Сейчас я постоянно нахожусь дома. Чтобы убить время, решил позагорать. Я соблюдаю протокол и не нарушал его. Всё сказанное министром - ложь", - приводит слова Роналду Football Italia.
COVID-19 в организме 35-летнего нападающего обнаружили в расположении сборной Португалии в минувший вторник. Болезнь у него протекает бессимптомно.
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|20
|Брешия
|27
|17