Роналду ответил на предложение перейти в клуб Бекхэма
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он не собирается переходить в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.
"Я выступаю за сильнейший клуб Италии и играю вместе с лучшими футболистами. Я рад, что в прошлом сезоне нам удалось выиграть трофеи. Надеюсь, мы сделаем то же самое и сейчас. Я счастлив в клубе. Я пришел, чтобы забивать голы и демонстрировать свою лучшую игру", - приводит слова Роналду Sky Sports.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15