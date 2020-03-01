Роналду ответил на предложение перейти в клуб Бекхэма

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Роналду ответил на предложение перейти в клуб Бекхэма

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он не собирается переходить в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

"Я выступаю за сильнейший клуб Италии и играю вместе с лучшими футболистами. Я рад, что в прошлом сезоне нам удалось выиграть трофеи. Надеюсь, мы сделаем то же самое и сейчас. Я счастлив в клубе. Я пришел, чтобы забивать голы и демонстрировать свою лучшую игру", - приводит слова Роналду Sky Sports.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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