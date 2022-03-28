Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

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Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что он пока не думает о возможном завершении карьеры.

"Люди все чаще задают мне один и тот же вопрос. Я скажу вот что. Решение о моем будущем приму только я. Я буду продолжать играть до тех пор, пока хочу. Я босс, это конец истории. 

Со сборной Португалии нас ждет матч всей жизни. Я ценю поддержку всех португальцев и завтра жду такую же", - приводит слова Роналду A Bola.

29 марта Португалия сыграет с Северной Македонией в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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