Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что он пока не думает о возможном завершении карьеры.
"Люди все чаще задают мне один и тот же вопрос. Я скажу вот что. Решение о моем будущем приму только я. Я буду продолжать играть до тех пор, пока хочу. Я босс, это конец истории.
Со сборной Португалии нас ждет матч всей жизни. Я ценю поддержку всех португальцев и завтра жду такую же", - приводит слова Роналду A Bola.
29 марта Португалия сыграет с Северной Македонией в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18