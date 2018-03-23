Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу

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Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладуВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду озвучил руководству клуба требования по своему новому окладу.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, португалец желает зарабатывать больше 40 миллионов евро за сезон, которые получает в каталонской "Барселоне" самый высокооплачиваемый игрок планеты Лионель Месси. При этом 33-летний форвард хочет, чтобы в его новый контракт с королевским клубом были включены солидные премиальные за выигранные командные и личные трофеи.

Напомним, Перес прокомментировал слова Сколари о заинтересованностью Роналду жизнью в Китае. | soccernews.ru

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