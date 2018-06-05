Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплате

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплатеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду озвучил королевскому клубу свои требования по зарплате.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на Cadena COPE, с нового сезона 33-летний форвард хотел бы получать на "Сантьяго Бернабеу" 75 миллионов евро в год без вычета налогов. Это на 30 миллионов евро больше его нынешнего оклада в клубе.

Напомним, Асенсио высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов