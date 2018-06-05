Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплате

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду озвучил королевскому клубу свои требования по зарплате.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на Cadena COPE, с нового сезона 33-летний форвард хотел бы получать на "Сантьяго Бернабеу" 75 миллионов евро в год без вычета налогов. Это на 30 миллионов евро больше его нынешнего оклада в клубе.

Напомним, Асенсио высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru