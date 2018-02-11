Роналду озвучил свою позицию по возможному подписанию "Реалом" Азара

Теги реал мадридкриштиану роналдучелсиэден азар

Роналду озвучил свою позицию по возможному подписанию "Реалом" АзараВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду озвучил свою позицию по возможному подписанию его клубом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард уведомил своих партнеров по команде, что он не хочет, чтобы следующим летом "сливочные" приобретали главную звезду "аристократов". По мнению лучшего футболиста планеты, "Реалу" стоило бы направить средства на усиление других проблемных позиций.

Напомним, Роналду сделал подарок российскому бойцу смешанных единоборств. | soccernews.ru

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