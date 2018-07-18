Роналду: "Перед переходом в "Ювентус" с Зиданом не разговаривал"

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Роналду: "Перед переходом в "Ювентус" с Зиданом не разговаривал"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз высказался о своем переезде на "Альянц Стэдиум".

"ЗиданЯ не разговаривал с ним. Мне не нужно было рассказывать, насколько силен "Ювентус". Весь мир знает, что "Юве" сыграл в двух финалах Лиги Чемпионов за последние четыре года. В последние семь лет клуб выиграл семь чемпионских титулов в Серии А, это один из крупнейших клубов в мире. Мне не нужно было все это рассказывать, я знал силу "Ювентуса", - цитирует 33-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Луческу прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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