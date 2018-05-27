Роналду передумал уходить из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду передумал уходить из "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время парада в честь победы в Лиге Чемпионов сделал заявление, свидетельствующее о том, что он передумал уходить из королевского клуба.

"Спасибо, что пришли сюда. Мы сотворили историю благодаря вам и вашей поддержке. Это счастливый момент, мы очень рады. Спасибо всем, увидимся в следующем сезоне" - цитирует португальца Marca.

Напомним, что вчера сразу после финала ЛЧ Роналду намекнул на свой возможный уход из "Реала".

Не пропустите: У Роналду две претензии к руководству "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов