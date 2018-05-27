Роналду передумал уходить из "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время парада в честь победы в Лиге Чемпионов сделал заявление, свидетельствующее о том, что он передумал уходить из королевского клуба.

"Спасибо, что пришли сюда. Мы сотворили историю благодаря вам и вашей поддержке. Это счастливый момент, мы очень рады. Спасибо всем, увидимся в следующем сезоне" - цитирует португальца Marca.

Напомним, что вчера сразу после финала ЛЧ Роналду намекнул на свой возможный уход из "Реала".

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