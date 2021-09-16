Роналду переехал в другой дом из-за овец

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сменил место жительства, утверждает Mirror.

По сведениям издания, 36-летний футболист вместе со своей семьей перебрался в другой дом в Чешире.

Предыдущий особняк не устроил звёздного португальца системой безопасности, а также шумом, который исходил от овец, живущих в большом количестве в этой части Англии.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и забил 3 гола в 2 матчах.

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