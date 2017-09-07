Роналду перешел на новый режим сна

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду изменил свой режим, сообщает Bild.

По сведениям издания, теперь футболист спит пять раз в день по 90 минут. Форвард решил пойти на такой эксперимент по совету клубного специалиста по сну Ника Литтлхэйлса.

Стоит отметить, что отныне португалец не спит большую часть ночи.

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