Роналду перешёл в "Сампдорию"

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Роналду перешёл в "Сампдорию"

Гвинейский полузащитник Роналду Виейра сменил "Лидс" на "Сампдорию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. 20-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2023 года.

Роналду является воспитанником "Лидса", за основную команду сыграл 71 матч и забил 2 гола.

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