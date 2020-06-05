Роналду перевоплотился в Аладдина ради дня рождения своих детей

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес устроили праздник для своих детей.

Звёздная пара отмечала двухлетие близнецов Евы и Матео.

В честь дня рождения дочери и сына 35-летний португалец перевоплотился в сказочного героя Аладдина. Его возлюбленная, в свою очередь, оделась в розовый костюм Кимберли Харт из детского сериала "Могучие рейнджеры".

Дети также примерили образы популярных персонажей, к примеру, Человека-Паука и Халка.

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