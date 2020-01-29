Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram
Португальский нападающий туринского "Ювентус" Криштиану Роналду продолжает лидировать по числу подписчиков в Instagram и преодолел очередную крупную отметку.
Португалец стал первым человеком в истории, у которого 200 миллионов подписчиков. По этому показателю футболист солидно опережает певицу Ариану Гранде (173 млн) и актера Дуэйна "Скалу" Джонсона (170 млн).
34-летний Роналду является воспитанником "Спортинга". За "Ювентус он выступает с 2018 года. Ранее форвард играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15