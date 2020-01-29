Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram

Португальский нападающий туринского "Ювентус" Криштиану Роналду продолжает лидировать по числу подписчиков в Instagram и преодолел очередную крупную отметку.

Португалец стал первым человеком в истории, у которого 200 миллионов подписчиков. По этому показателю футболист солидно опережает певицу Ариану Гранде (173 млн) и актера Дуэйна "Скалу" Джонсона (170 млн).

34-летний Роналду является воспитанником "Спортинга". За "Ювентус он выступает с 2018 года. Ранее форвард играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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