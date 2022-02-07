Роналду - первый человек в мире с 400 миллионами подписчиков в инстаграме

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду достиг юбилейной отметки по числу подписчиков в инстаграме.

Аудитория звёздного футболиста в указанной соцсети достигла 400 миллионов человек.

37-летний португалец стал первым человеком, которому покорился этот показатель.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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