Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал третьим спортсменом в мире, который заработал 1 млрд долларов за карьеру, передает Business Insider.

Первым в этом списке значится американский гольфист Тайгер Вудс, вторым стал боксер Флойд Мэйуэзер-младший.

35-летний португалец достиг отметки в миллиард долларов в 2020 году даже, несмотря на сокращение зарплаты в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что футболист выделил средства на помощь больницам, борющимся с пандемией коронавируса.

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