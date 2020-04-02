Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру

3 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал третьим спортсменом в мире, который заработал 1 млрд долларов за карьеру, передает Business Insider.

Первым в этом списке значится американский гольфист Тайгер Вудс, вторым стал боксер Флойд Мэйуэзер-младший.

35-летний португалец достиг отметки в миллиард долларов в 2020 году даже, несмотря на сокращение зарплаты в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что футболист выделил средства на помощь больницам, борющимся с пандемией коронавируса.

Не пропустите: Дибала рассказал Роналду, за что его ненавидят в Аргентине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

shitovmikhailgve

Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сума сойти, вот это цифры! В отличии от картонного лидера - Лео, Роналду способен тащить самые разные команды! Пока донный аргентинец, тащит на дно клуб и сборную (при том, что он играет в тепличных условиях, при ручных судейках), Роналду ведёт свой клуб к очередному скудетто - в этом вся разница! Не понимаю, как вообще сравнивать эту аргентинскую шавку, с уже Легендарным португальцем! Visca el Barca!

Ответить
lesnovsky

Денег заработа много, но мозги так и не успел себе купить... Полный отстой и чмо...

Ответить

главное

Игроки "Балтики" пошли на понижение зарплат на 20%

Игроки "Балтики" пошли на понижение зарплат на 20%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов