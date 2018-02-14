Роналду - первый футболист в истории, забивший 100 голов в Лиге Чемпионов за один клуб

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" играет с ПСЖ (1:1, перерыв).

В концовке первого тайма счет сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Стоит отметить, что португалец стал первый футболист в истории, который забил 100 голов в Лиге Чемпионов за один клуб. У ближайшего преследователя Лионеля Месси - 97 голов за "Барселону".

Всего на счет 33-летнего форварда 115 голов в 147 матчах ЛЧ.

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