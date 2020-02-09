Роналду - первый футболист "Ювентуса" и третий в истории Серии А, который забил в десяти играх кряду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Вероны" (1:2).

Как сообщает Gracenote, Роналду стал первым футболистом в истории "Ювентуса", который забил в десяти играх чемпионата кряду.

В истории Серии А подобную серию имеет Эцио Паскутти ("Болонья", 1962/63), а рекорд принадлежит Габриэлю Батистуте ("Фиорентина", 1994/95), которому удалось поразить ворота соперников в 11 играх кряду.

В этом сезоне на счету Роналду 23 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах.

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