Роналду - первый футболист "Ювентуса" и третий в истории Серии А, который забил в десяти играх кряду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Вероны" (1:2).
Как сообщает Gracenote, Роналду стал первым футболистом в истории "Ювентуса", который забил в десяти играх чемпионата кряду.
В истории Серии А подобную серию имеет Эцио Паскутти ("Болонья", 1962/63), а рекорд принадлежит Габриэлю Батистуте ("Фиорентина", 1994/95), которому удалось поразить ворота соперников в 11 играх кряду.
В этом сезоне на счету Роналду 23 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах.
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|22
|51
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|Лацио
|22
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|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Болонья
|23
|33
|7
|Кальяри
|22
|32
|8
|Парма
|22
|32
|9
|Милан
|22
|32
|10
|Хеллас Верона
|22
|31
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|23
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
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|15