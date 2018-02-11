Роналду - первый игрок, который оформил идеальный хет-трик в текущем розыгрыше Ла Лиги

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Роналду - первый игрок, который оформил идеальный хет-трик в текущем розыгрыше Ла Лиги

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду трижды поразил ворота "Реал Сосьедада" в матче 23-го тура чемпионата Испании.

33-летний португалец оформил идеальный хет-трик, то есть забил правой ногой, левой ногой и головой.

Как сообщает Opta, Роналду - первый игрок, который оформил идеальный хет-трик в текущем розыгрыше Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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