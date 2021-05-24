Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы

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Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.

36-летний португалец первым в истории выиграл бомбардирскую гонку в трёх из пяти европейских топ-лигах.

Роналду стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне 2007/08, выступая за "Манчестер Юнайтед" - 31 гол в 34 матчах.

Затем нападающий в составе "Реала" трижды брал трофей Пичичи, как лучший голеадор Ла Лиги: сезон 2010/11 - 40 голов в 34 матчах, сезон 2013/14 - 31 гол в 30 матчах, сезон 2014/15 - 48 голов в 35 матчах.

Наконец в "Ювентусе" звёздный футболист забил больше всех в Серии А - 29 голов в 33 матчах сезона 2020/21.

Не пропустите: Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию. | http://soccernews.ru
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