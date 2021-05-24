Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы
Фото твиттер Криштиану Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором уникального достижения.
36-летний португалец первым в истории выиграл бомбардирскую гонку в трёх из пяти европейских топ-лигах.
Роналду стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне 2007/08, выступая за "Манчестер Юнайтед" - 31 гол в 34 матчах.
Затем нападающий в составе "Реала" трижды брал трофей Пичичи, как лучший голеадор Ла Лиги: сезон 2010/11 - 40 голов в 34 матчах, сезон 2013/14 - 31 гол в 30 матчах, сезон 2014/15 - 48 голов в 35 матчах.
Наконец в "Ювентусе" звёздный футболист забил больше всех в Серии А - 29 голов в 33 матчах сезона 2020/21.
Не пропустите: Игроки "Ювентуса" 13 лет не становились лучшими бомбардирами чемпионата Италии. Роналду прервал серию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18